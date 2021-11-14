لوك أويل تعلن عن مشاريع كبرى لاستثمار الغاز وتؤكد السعي لرفع الإنتاج النفطي

2021/11/14 | 17:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملا

كشفت شركة لوك أويل، اليوم الأحد، عن مشاريع كبرى في مجال استثمار الغاز المصاحب، وفيما وضعت شرطاً لتمديد فترة الاستكشاف النفطي في البلاد، كشفت عن حجم الإنتاج المبكر المتوقع في حقل أريدو بمحافظة ذي قار بعد اكتشاف احتياطيات فيه تصل إلى 7 مليارات برميل.

وقال رئيس شركة لوك اويل الروسية، فاغيت اليكبيروف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "للشركة مشاريع كبرى منها مشروع استثمار الغاز المصاحب، وأعلنا مناقصة لمحطة كبس وتجفيف الغاز في غرب القرنة 2 بمحافظة البصرة، إضافة الى مشروع تطوير اليمامة في غرب القرنة 2".

وأضاف: "نحن فخورون بما توصل اليه العاملون في الانجاز الأخير من اكتشاف احتياطات جديدة في حقل أريدو النفطي بمحافظة ذي قار، وهو الاكتشاف الأكبر من نوعه في الفترة الأخيرة، وقدمنا جميع الأوراق اللازمة الى وزارة النفط بخصوص الإعلان التجاري، ونحن بانتظار الموافقة، ونأمل أن يتم باقرب فرصة، كي نبدأ بالإنتاج المبكر الذي يبلغ 30 ألف برميل".

وأشار إلى أن "الشركة تقدمت الى وزارة النفط بطلب النظر بتمديد فترة الاستكشاف لمدة خمس سنوات إضافية بالرقعة الاستكشافية العاشرة، وذلك لاستكشاف تراكيب جديدة، لذلك نأمل التعاون مع وزارة النفط لزيادة حصة وحجم الاحتياطي النفطي للعراق".

وبين، أن "انتاج مليار برميل عبر الشركة أضاف حتى الآن أكثر من 40 مليار دولار الى موازنات العراق، وسيساعد في دعم المشاريع الاجتماعية ودعم الموازنات".

وأعلنت شركة لوك اويل في وقت سابق، اكتشاف احتياطيات جديدة بحقل أريدو تبلغ 7 مليارات برميل.

وقال رئيس الشركة فاغيت اليكبيروف في مؤتمر صحفي عقده بمناسبة وصول انتاج حقل غرب القرنة 2 إلى مليار برميل، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اليوم يعد يوماً مهماً بالنسبة لنا، بعد أن وصلنا الى انتاج مليار برميل نفط"، مبيناً أنه "على مدى السنوات الماضية شعرنا بالدعم من الحكومة العراقية".

وأضاف، أن "الرقعة العاشرة هي المشروع الثاني بعد نجاحنا في القرنة 2"، مبينا: "اكتشفنا احتياطيات اضافية بحقل أريدو تبلغ 7 مليارات برميل".

وأكد بالقول: "إننا شركاء أساسيون لوزارة النفط ولشركة النفط الوطنية ونتعاون دائماً"، لافتاً الى "تذليل جميع الصعوبات بالتعاون مع وزارة النفط".

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