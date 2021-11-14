2021/11/14 | 17:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الأحد، أهمية مراعاة الوضع الاستثنائي لفئة ذوي الإعاقة وعدم اللجوء إلى إيقاف راتب المعين تحت أي ظرف.وذكر بيان للوزارة تلقاه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لا ايقاف لراتب “المعين” تحت أي ظرف..



هذا ما صرح به وزير العمل المركز الخبري الوطني.

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