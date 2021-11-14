2021/11/14 | 17:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم سيف الاسلام القذافي نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي أوراق ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية في بلاده.

وقال مدير إدارة التواصل والتوعية بالمفوضية العليا للانتخابات في ليبيا خالد المناعي ان سيف الإسلام القذافي تقدم بأوراق ترشحه الى مكتب المفوضية في مدينة سبها وذلك بهدف الدخول للانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها قبل نهاية العام الجاري في حين أكد عبد الحكيم الشعاب نائب رئيس مفوضية الانتخابات في ليبيا إن سيف الاسلام استكمل جميع المصوغات القانونية حسب قانون الانتخابات الرئاسية الصادر عن البرلمان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيف الاسلام القذافي يقدم أوراق ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سيف الاسلام القذافي يقدم أوراق ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).