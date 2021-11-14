وزير العمل يؤكد عدم اللجوء إلى إيقاف راتب المعين تحت أي ظرف

2021/11/14 | 17:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الأحد، أهمية مراعاة الوضع الاستثنائي لفئة ذوي الإعاقة وعدم اللجوء إلى إيقاف راتب المعين تحت أي ظرف.وذكر بيان للوزارة، أن “وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي ترأس اجتماعا مع الملاك المتقدم لهيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة لمناقشة العديد من المواضيع التي يجب انجازها بأسرع […]

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