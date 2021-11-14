الدفاع التركية تبث مشاهد من عمليات اقتحام ’مغارات’ لحزب العمال داخل العراق (فيديو)

2021/11/14 | 17:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بثت وزارة الدفاع التركية مشاهد تظهر لحظات اقتحام مغارات يستخدمها عناصر حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية.

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وأكدت مصادر في الوزارة، بحسب وكالة الأناضول، وتابعها "ناس"، (14 تشرين الثاني 2021)، "استمرار عمليتي مخلب البرق ومخلب الصاعقة التي اطلقها الجيش التركي ضد مواقع الحزب المحظور".

ولفتت إلى أن "القوات التركية تقتحم المغارات التي يستخدمها عناصر حزب العمال واحدة تلو الأخرى رغم صعوبة تضاريس المنطقة، عبر عملياتها المتواصلة في مناطق متينا وأفاشين-باسيان".

Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe Yıldırım Operasyonu ile teröristlere ait 163 mağara tahrip edilerek 57 uzun ve 81 kısa menzilli silah ile bunlara ait binlerce mühimmat ele geçirildi.Bölgede geçen ay 27 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/Ltdjh9YMlD

— T.C.



Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 14, 2021

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