القبض على مبتز “إلكتروني” في البصرة

2021/11/14 | 17:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، القبض على مبتز “إلكتروني” يمارس التشهير بأعراض المواطنين في البصرة.

وقالت الخلية في بيان، إنه “بعد ورود شكاوى من قبل المواطنين بخصوص متهم يمتلك موقعاً الكترونياً على منصة (التيك توك) ينشر فيه فيديوهات خاصة لتجمعات النساء في حفلات عقد القران والزفاف، شرعت مفارز جهاز الأمن الوطني في البصرة بتكثيف جهدها الاستخباري والتحري الميداني، وتمكنت بعد استحصال الموافقات القضائية من نصب كمين محكم أسفر عن القاء القبض عليه في أحد احياء المحافظة”.

وأضافت، أنه “تم تدوين اقواله اصولياً واعترف بالعديد من حالات الابتزاز والتهديد ومساومة عوائل الضحايا بمبالغ مالية مقابل عدم نشر المقاطع التي جمعها عبر استرجاع الملفات المحذوفة في الهواتف، وتمت احالته الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقه”.

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