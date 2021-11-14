الحكيم يدعو الحكومة للتدخل الفوري لحل أزمة إرتفاع أسعار المواد الغذائية

2021/11/14 | 17:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم الحكومة إلى التدخل الفوري لحل أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في البلاد.

الحكيم قال في بيان انه وفي ظل الإرتفاع الملحوظ بأسعار المواد الغذائيّة والسلع الإستهلاكيّة التي تمسّ حياة المواطن بصورة مباشرة فإن الحكومة مدعوّة لمعالجة هذا الأمر الذي أثقل كاهل المواطنين ولاسيما ذوي الدخل المحدود عبر التدخل الفوري ومراقبة الأسعار لافتا الى ان إرتفاع أسعار النفط يوسّع من خيارات الحكومة ويمنحها حلولا جذرية متعددة.

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