2021/11/14 | 17:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن تشافي لا يهدر وقته في محاولة ترميم فريق بات على حافة التصدع من جراء أزمة مادية عاتية أفقدته نجمه الأسطوري ليونيل ميسي، الذي رحل قسرا قبل أسابيع.

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