فيديوجرافيك.. كيف أصبحت دبي مركز طيران إقليمي وعالمي؟

2021/11/14 | 17:44 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي- مباشر: انطلق اليوم الأحد معرض دبي للطيران، والذي تستمر فعالياته حتى يوم الخميس 18 نوفمبر الجاري.وتحتضن دبي أكبر حدث تجاري في مجال الطيران يُقام على مستوى العالم منذ انتشار جائحة كورونا، الذي يجمع قادة التكنولوجيا والمبتكرين لمناقشة مستقبل …

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