2021/11/14 | 17:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ارتفع عدد المصابين بداء السكري من 108 مليون شخص في عام 1980 إلى 422 مليون شخص في عام 2014، حسب أرقام منظمة الصحة العالمية، ودفعت خطورة هذا المرض الأمم المتحدة عام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في يومه العالمي..تعرف على طرق معالجة السكري والوقاية منه المركز الخبري الوطني.

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