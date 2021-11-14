2021/11/14 | 17:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت السلطات الإيرانية عن مقتل شخصين جراء زلزالين ضربا، اليوم الأحد، محافظة هرمزغان جنوب إيران، بينما تم انقطاع الكهرباء عن بعض أجزاء المنطقة.يتبع….

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل شخصين جراء زلزالين ضربا جنوب إيران المركز الخبري الوطني.

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