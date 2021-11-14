5 طرق للتأكد من حصولك على سعر جيد عند بيع سيارتك المستعملة

2021/11/14 | 17:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسعى العديد من الأشخاص لبيع سياراتهم بعد فترة من الاستخدام رغبة في شراء سيارة أحدث أو مناسبة أكثر للاحتياجات، وعند الشروع في ذلك قد يُفاجأ المالك بأن سعر المركبة أقل مما كان يتوقع.

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