2021/11/14 | 17:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد ينفذ عملية أمنية مشتركة في صحراء صلاح الدين المركز الخبري الوطني.

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