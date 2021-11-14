الدفاع التركية تبث مشاهد اقتحام مغارات العراق ضمن عملياتها العسكرية

2021/11/14 | 18:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بثت وزارة الدفاع التركية مشاهد تظهر لحظات اقتحام مغارات يستخدمها عناصر من حزب العمال الكردستاني، في اقليم كردستان ضمن إطار عملية مخلب الصاعقة.

وأكدت مصادر في الوزارة لوكالة الاناضول، (14 تشرين الثاني 2021)، استمرار عمليتي مخلب البرق ومخلب الصاعقة التي اطلقها الجيش التركي ضد مواقع الإرهابيين شمالي العراق، في نيسان/أبريل الماضي، بكل حزم".

ولفتت إلى أن "القوات التركية تقتحم المغارات التي يستخدمها الإرهابيون واحدة تلو الأخرى رغم صعوبة تضاريس المنطقة، وتواصل تطهيرها من الإرهاب، عبر عملياتها المتواصلة في مناطق " متينا" وأفاشين-باسيان".

وبحسب الاناضول فقد تمكنت "القوات الخاصة التركية من دخول 163 مغارة في إطار عملية مخلب الصاعقة، كما حيدت 27 إرهابيا في اكتوبر/تشرين الأول المنصرم فقط".

وشددت المصادر على "مواصلة تركيا مكافحة التنظيم الإرهابي الذي يشكل تهديدا للعراق واستقرار المنطقة أيضا، عبر التنسيق والتعاون الوثيق مع الجانب العراقي".

وأظهرت المشاهد التي بثتها الوزارة، "لحظات دخول القوات الخاصة لمغارات الإرهابيين مرورا بأنفاق ضيقة للغاية، وتمشيطها وتدميرها بحيث تصبح غير قابلة للاستخدام".

وضبطت القوات التركية "كميات كبيرة من المعدات والمستلزمات التي يستخدمها الإرهابيون في تلك المغارات، كالأسلحة والذخيرة وأجهزة الاتصال وغيرها".

Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe Yıldırım Operasyonu ile teröristlere ait 163 mağara tahrip edilerek 57 uzun ve 81 kısa menzilli silah ile bunlara ait binlerce mühimmat ele geçirildi.Bölgede geçen ay 27 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/Ltdjh9YMlD

— T.C.



Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 14, 2021

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