’لوك أويل’ تتحدث عن المشاريع الكبرى لاستثمار الغاز المصاحب في العراق

2021/11/14 | 18:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت شركة لوك أويل، الأحد، عن مشاريع "كبرى" في مجال استثمار الغاز المصاحب، فيما تحدثت عن طلب تقدّمت به لتمديد فترة الاستكشاف النفطي في العراق.

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وقال رئيس شركة لوك أويل الروسية، فاغيت اليكبيروف في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (14 تشرين الثاني 2021)، إن "للشركة مشاريع كبرى منها مشروع استثمار الغاز المصاحب، وأعلنّا مناقصة لمحطة كبس وتجفيف الغاز في غرب القرنة 2 بمحافظة البصرة، إضافة الى مشروع تطوير اليمامة في غرب القرنة 2".

وأضاف، "نحن فخورون بما توصل اليه العاملون في الإنجاز الأخير من اكتشاف احتياطات جديدة في حقل أريدو النفطي بمحافظة ذي قار، وهو الاكتشاف الأكبر من نوعه في الفترة الأخيرة، وقدمنا جميع الأوراق اللازمة الى وزارة النفط بخصوص الإعلان التجاري، ونحن بانتظار الموافقة، ونأمل أن يتم باقرب فرصة، كي نبدأ بالإنتاج المبكر الذي يبلغ 30 ألف برميل".

وأشار إلى أن "الشركة تقدمت الى وزارة النفط بطلب النظر بتمديد فترة الاستكشاف لمدة خمس سنوات إضافية بالرقعة الاستكشافية العاشرة، وذلك لاستكشاف تراكيب جديدة، لذلك نأمل التعاون مع وزارة النفط لزيادة حصة وحجم الاحتياطي النفطي للعراق".

وبيّن، أن "انتاج مليار برميل عبر الشركة أضاف حتى الآن أكثر من 40 مليار دولار الى موازنات العراق، وسيساعد في دعم المشاريع الاجتماعية ودعم الموازنات".

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