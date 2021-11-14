الاستخبارات العسكرية تطيح بشبكة إرهابية قبل تنفيذها مخطط لاستهداف الفلوجة

2021/11/14 | 18:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني الإطاحة بشبكة إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عملية داخل قضاء الفلوجة في الأنبار.

وقالت الخلية في بيان, إن قوة من مديرية الاستخبارات العسكرية تمكنت من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين من الشبكة في منطقة الجولان, في حين ألقي القبض على الإرهابي الثالث لنفس الشبكة في منطقة الصقلاوية بالفلوجة، مضيفة ان العملية النوعية استندت على معلومات دقيقة وأن المعتقلين مطلوبون للقضاء وفقا للمادة أربعة إرهاب.

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