255 طائرة في يوم واحد.. إيرباص تعلن توقيع عقد

2021/11/14 | 18:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبلغ قيمة الطلبية لصالح كل من "ويز إير" و"فرونتير إيرلاينز" و"فولاريس" و"جيت مسارت" أكثر من 33 مليار دولار وفقًا لآخر قائمة أسعار تم نشرها في 2018، من قبل المصنّع الاوروبي العملاق.

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