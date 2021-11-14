لوك أويل تعلن مشاريع كبرى لاستثمار الغاز وإنتاج النفط

2021/11/14 | 18:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشركة تقدمت الى وزارة النفط بطلب النظر بتمديد فترة الاستكشاف.

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