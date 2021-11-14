وزير العمل العراقي يؤكد ضرورة إطلاق الرواتب المتوقفة وتقسيط المتراكم

2021/11/14 | 18:14 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر:أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي عادل الركابي، اليوم الأحد، أهمية مراعاة الوضع الاستثنائي لفئة ذوي الإعاقة وعدم اللجوء إلى إيقاف راتب المعين تحت أي ظرف.وذكر بيان للوزارة اليوم الأحد، أن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي …

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