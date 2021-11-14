‎ قائمة بالفظائع التي ارتكبتها السلطات الأمريكية 22 - طلال الربيعي

2021/11/14 | 18:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طلال_الربيعي تم إطلاق النار على جون كروفورد الثالث في 5 أغسطس 2014.



كان كروفورد رجلًا أمريكيًا من أصل أفريقي يبلغ من العمر 22 عامًا قتل برصاص ضابط شرطة بيفركريك شون ويليامز، في متجر وول مارت في بيفركريك، أوهايو، بالقرب من دايتون، بينما كان يحمل لعبة بندقية.Shooting of John Crawford IIIhttps://en.wiki ......





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