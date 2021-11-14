2021/11/14 | 18:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dWV6FvWrOHE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزارة ُالماليةِ تُوضِحُ اسبابَ اعتمادِها سعرَ الصرفِ الحالي للدولار وملفات اخرى في نشرة الـ6) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وزارة ُالماليةِ تُوضِحُ اسبابَ اعتمادِها سعرَ الصرفِ الحالي للدولار وملفات اخرى في نشرة الـ6) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).