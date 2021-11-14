2021/11/14 | 18:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حددت وزارة التربية، اليوم الأحد، عدة عوامل وسبباً مباشراً ساهمت بتأخير توزيع المناهج المدرسية على الطلبة، فيما ردت على الاتهامات بالسماح بتسرب الكتب للسوق السوداء.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تحدد عدة عوامل ساهمت بتأخير توزيع الكتب على الطلبة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تحدد عدة عوامل ساهمت بتأخير توزيع الكتب على الطلبة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تحدد عدة عوامل ساهمت بتأخير توزيع الكتب على الطلبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).