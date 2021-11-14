التربية تكشف عن سبب تأخر توزيع الكتب وتعلق على تسربها للسوق السوداء

2021/11/14 | 18:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حددت وزارة التربية، اليوم الأحد، عدة عوامل وسبباً مباشراً ساهمت بتأخير توزيع المناهج المدرسية على الطلبة، فيما ردت على الاتهامات بالسماح بتسرب الكتب للسوق السوداء.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في حديث تلفزيوني: إن “سبب تأخر تسليم الكتب المدرسية يعود لعدة عوامل، أولها أن العراق مر بجائحة كورونا وقضى عاما ونصف العام بين […]

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