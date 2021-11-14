أسعار صرف الدولار في العراق - عاجل

2021/11/14 | 18:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، الاحد، اسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في المحافظات الوسطى والجنوبية.

وبلغ سعر البيع 148،350 دينارا لكل ورقة فئة 100 دولار.

وشهد سعر الشراء بـ 148،100 دينار لكل ورقة فئة 100 دولار.

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