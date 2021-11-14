الإعلام الرقمي يصدر توضيحا حول حساب موثق لسفيرة السعودية بواشنطن في

2021/11/14 | 18:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدر مركز الاعلام الرقمي، توضيحا، اليوم الاحد، حول حقيقة وجود حساب موثق لسفيرة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأميركية على منصة الانستغرام.

وقال المركز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "حسابا موثقا على منصة الانستغرام باسم الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان والتي تشغل حالياً منصب سفيرة السعودية بأميركا، يخدع الناس من خلال زعمه مساعدتهم ماليا ولكنه -اي الحساب المزيف- يمارس في اثناء ذلك مختلف انواع السرقات المالية".

وأضاف ان "الأميرة ريما لديها حسابان موثقان فقط على تويتر وانستغرام".

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