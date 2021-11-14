2021/11/14 | 18:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا /اعلن مدير هئية استثمار نينوى مدحت العاني عن الشروع باعمار عدد من الفنادق السياحية المدمرة خلال العمليات العسكرية لتحرير الموصل,وقال العاني في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ان " فندق نينوى أوبروي الذي تعرض للدمار خلال تحرير الموصل يحتاج الى 76 مليار دينار لإعادته للخدمة كفندق 5 نجوم ."واضاف ان" الحكومة المحلية لم تشمل الفندق بالاعمار ضمن جدول اعمار الفنادق الاخرى خلال انطلاق حملة الاعمار التي اطلقتها اللجنة العليا للاعمار في محافظة نينوى ""/انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير هيئة استثمار نينوى : فندق نينوى اوبروي يحتاج الى 76 مليار دينار لإعادته للخدمة كفندق 5 نجوم) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير هيئة استثمار نينوى : فندق نينوى اوبروي يحتاج الى 76 مليار دينار لإعادته للخدمة كفندق 5 نجوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).