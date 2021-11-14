انتشال حفارة غارقة في خور الزبير

2021/11/14 | 18:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / انتشلت ملاكات الانقاذ البحري في موانئ العراق غارقا بحريا في قناة خور الزبير الملاحية .وقال المدير العام لشركة الموانئ فرحان الفرطوسي في بيان :" ان الحفارة اليمامة التي تعرضت للغرق في قناة خور الزبير في وقت سابق، تم انتشالها اليوم من قبل ملاكات قسم الانقاذ البحري في الشركة ".من جانبه اوضح مدير قسم الانقاذ البحري طالب حميد ثويني :" ان العمل على انقاذ الحفارة اليمامة التابعة لاحدى شركات التشغيل المشترك ، استمر عدة ايام ، لتسهيل عملية مرور السفن من والى الموانئ العراقية "./انتهى

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