عودة الهاتف الارضي الى مراكز شرطة بغداد

2021/11/14 | 18:18 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة الاتصالات، الاحد، عن عودة الهاتف الارضي الى مراكز الشرطة في العاصمة بغداد.وقال الناطق باسم الوزارة، رعد المشهداني، ان “توفير خدمات الانترنت لـ10 مراكز شرطة نموذجية في العاصمة بغداد وتكون فيها خدمة فايبرتوهوم”، معلناً “بداية لعودة الهاتف الأرضي لبعض الدوائر الحكومية كتجربة للتقليل من كاهل المواطن العراقي”.واضاف ان “وزير الاتصالات دعا الى توزيع وتجهيز خدمات إضافية متعلقة بالانترنت وبالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والتربية وعبر سلسلة من اللقاءات والاجتماعات، لتدعيم المنصات الالكترونية الخاصة بالتعليم الالكتروني”.واستذكر المشهداني “جرى الاتفاق دفع سعات إضافية منذ منتصف تموز الماضي مع الشركات المتعاقدة لزيادة السعات لهدف تحسين نوعية وجودة خدمات […]

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