تنفيذ عملية أمنية مشتركة في صحراء صلاح الدين

2021/11/14 | 18:18 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفذت قوة من فوج دجلة التابع لقيادة عمليات صلاح الدين بالحشد الشعبي، اليوم الاحد، عملية أمنية مشتركة غرب صحراء ناحية مكيشيفة بمحافظة صلاح الدين.وذكر اعلام الحشد في بيان، انه “شاركت في العملية قوة من فوج دجلة بالحشد الشعبي واستخبارات الفوج وقوة من اللواء 13 شرطة اتحادية، حيث تم خلال العملية مسح وتأمين المناطق المستهدفة من العملية”.واضاف انه “تهدف العملية الى تأمين المناطق وحماية المدنيين والقطعات الأمنية كي لا تستغل من قبل الإرهابيين”.

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