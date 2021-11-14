إطلاق حملة هي الأولى من نوعها في كربلاء لزراعة الأشجار الرحيقية

2021/11/14 | 18:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء المقدسة- واع- عباس الرحيمي أعلنت جمعية نحالي كربلاء التخصصية، التابعة للاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في محافظة كربلاء، اليوم الأحد، إطلاق حملة لزراعة الأشجار الرحيقية في المحافطة، مبينة أن الحملة هي الأولى من نوعها.وقال رئيس الجمعية علي عبد المهدي المرشدي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "حملة زرع الاشجار الرحيقية هي إحدى مبادرات جمعيتنا وهي الأولى من نوعها بالتنسيق مع شعبة الحدائق والمتنزهات في مديرية بلدية كربلاء"، مبينا: "ساهمنا بشراء حوالي مئتي شتلة مزهرة ودائمة الخضرة وتوزيعها على الجزرات الوسطية". وأضاف، أن "المناطق التي بدأنا بها في هذه الحملة تتمثل بالمنطقة المحصورة ما بين ساحة العلماء ومنطقة المعلمجي والشارع الجديد في حي الحسين بين مجسر الضريبة ومجسر الإمام علي"، مشيرا الى أن "الحملة مستمرة لحين الانتهاء من غرس الأعداد المتوفرة من الأشجار".وتابع المرشدي، أن "معظم الأشجار التي زرعت والتي سوف تزرع لاحقاً هي أشجار رحيقية بالدرجة الأولى مما ينتفع منه النحل والنحالون".

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