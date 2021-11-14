2021/11/14 | 18:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني طور باحثو جامعة نورث وسترن الأميركية علاجا جديدا عن طريق الحقن يستخدم “الجزيئات الراقصة” لعكس الشلل وإصلاح الأنسجة بعد إصابات الحبل الشوكي الشديدة، الناتجة عن الحوادث.وفي الدراسة المنشورة مؤخرًا في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اختراق علمي كبير..



حقنة واحدة تشفي من الشلل المركز الخبري الوطني.

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