التلفزيون الايراني يتحدث عن معلومات جديدة حول الزلزالين الاخيرين

2021/11/14 | 19:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الإيرانية، الاحد، مقتل شخصين جراء زلزالين ضربا محافظة هرمزغان جنوبي البلاد.

وقال التلفزيون الإيراني اليوم، (14 تشرين الثاني 2021)، إن زلزالين قويين ضربا قرب ميناء بندر عباس، مما دفع مواطنين للفرار من منازلهم.

وأودى الزلزالين بحياة شخصين احدهما سقوط عمود كهرباء عليه، وهو ما ادى لانقطاع الكهرباء عن بعض أجزاء المنطقة.

وذكر مركز رصد الزلازل الإيراني أن زلزالين بقوة 6.3 و6.4 درجة وقعا في مدينة لافت بجزيرة قشم في مضيق هرمز منتصف اليوم، مما دفع سكانا للفرار من منازلهم وسط أنباء عن الشعور بهما حتى في دبي.

وتقع قشم على مسافة نحو 60 كيلومترا من بندر عباس و1000 كيلومتر جنوبي العاصمة الإيرانية طهران.

ووقع الزلزال الأول في عمق 18 كيلومترا والثاني في عمق 10 كيلومترات.

وعرض التلفزيون الرسمي لقطات لسكان في بندر عباس وهم يفرون من منازلهم في حالة ذعر، فيما قالت وكالة "إيرنا" إنه لم تقع أضرار لهياكل المنازل في المنطقة.

وأصدر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أمرا باتخاذ اجراءات لمساعدة المتضررين جراء الزلزالين.

وتقع إيران فوق خط صدع زلزالي كبير، وتتعرض لزلزال واحد في اليوم في المتوسط.

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