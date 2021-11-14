2021/11/14 | 19:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، عن انخفاض معدل الفقر في العراق خلال العام الجاري، فيما طرحت 3 عوامل من شأنها السماح باستمرار الانخفاض نهاية العام الجاري.وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التخطيط تطرح 3 عوامل للاستمرار بانخفاض معدل الفقر في العراق المركز الخبري الوطني.

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