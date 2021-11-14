التربية تحدد أسباب تأخر توزيع المناهج الدراسية

2021/11/14 | 19:10 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

حددت وزارة التربية، أسباب تأخير توزيع المناهج المدرسية على الطلبة، فيما ردت على الاتهامات بالسماح بتسرب الكتب للسوق السوداء.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق، في تصريح للقناة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "سبب تأخر تسليم الكتب المدرسية يعود لعدة عوامل، أولها أن العراق مر بجائحة كورونا وقضى عامًا ونصف العام بين تحولات الدوام الحضوري والالكتروني، وحدثت مشاكل فنية خلقت عدة أسباب لكن السبب المباشر هو قلة التخصيصات المالية لطباعة الكتب".

وأضاف، أن "التخصيصات التي منحت لوزارة التربية تسمح بطباعة 50% من المناهج، والتربية اتجهت لأبواب صرف أخرى لتوفير الأموال".

وحول اتهام الوزارة ببيع المناهج للسوق السوداء قال فاروق، إن "التربية تمنح المدارس حصصًا من المناهج، وما يتواجد في الأسواق هو كتب منسوخة وربما تكون النسخة الأصلية سربت من المدارس والأشخاص".

وأكد أن "مشكلة تسرب الكتب تعود لقيام اشخاص بالبحث عن المنفعة الشخصية على حساب الطلبة وأهاليهم عبر إخراجها من المدارس أو المطابع، فالقضية قضية انتماء، إذًا يجب أن يكون هناك شعور بالمسؤولية لدى هؤلاء لأنهم يضرون بالعملية التعليمية والطلبة".

وحول المشروع الوطني لبناء المدارس أوضح فاروق أن "المشروع ينص على بناء ألف مدرسة لتقليل الزخم بالمدارس وما يمنع بناء عدد أكبر هو موضوع التخصيصات المالية".

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