بيان من شرطة واسط بعد أنباء عن تواجد سيارة مفخخة في مركز المحافظة

2021/11/14 | 19:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفت مديرية شرطة محافظة واسط، الأحد، أنباء متداولة بشأن وجود عجلة مفخخة في مركز المحافظة.

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (14 تشرين الثاني 2021)، إنه "تناقلت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي خبراً عارياً عن الصحة حول وجود سيارة مفخخة".

وأضافت، "بمساندة من قبل خبراء المتفجرات ومفارز إدارة وتدريب الكلاب البوليسية، تم قطع الشارع على المواطنين حفاظاً على أرواحهم، وأثناء التفتيش الدقيق حظر صاحب السيارة إلى سيارته ولم يؤشر أي شيء وموقفها سليم، وتم اتخاذ الإجراءات المرورية بحقه".

وتابعت، "ولهذا ندعو الإخوة في مواقع التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية الاخرى إلى عدم الانجرار خلف الدعايات والشائعات المغرضة التي تحاول إثارة الهلع لدى المواطنين، ونطمئن مواطنينا الكرام بأن شرطة واسط والأجهزة الأمنية ستبقى العيون الساهرة لحماية محافظة واسط واهلها، ونؤكد اننا لن ندخر جهداً للحفاظ على أمنهم وسلامتهم".

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