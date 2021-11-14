2021/11/14 | 19:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث رئيس هيئة الطوارئ في ايران، عن

اعلان حالة الطوارئ القصوى لقوات

الطوارئ في جنوب البلاد والمنطقة

المنكوبة بالزلزال في لافت بمحافظة

هرمزكان.

وقال جعفر ميعادفر: ان هيئة الطوارئ في

البلاد على أهبة ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تعلن حالة الطوارئ القصوى) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تعلن حالة الطوارئ القصوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).