2021/11/14 | 19:24 - المصدر: السومرية نيوز

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الإعلام الأمني تعلن تدمير وكرين يربط بينهما نفق في صلاح الدين

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