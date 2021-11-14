راكبة في نوبة غضب على متن طائرة.. كيف انتشر هذا الفيديو المُضلل بشكل فيروسي؟

2021/11/14 | 19:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربما تكون قد شاهدت مقطع فيديو لامرأة على متن طائرة تطالب برؤية بطاقة تطعيم كوفيد الخاصة بأحد الركاب.يشرح دانيال ديل مدقق الحقائق في CNN، سبب عدم ظهور الفيديو على ما يبدو.

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