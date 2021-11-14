التخطيط تكشف عن انخفاض نسبة الفقر خلال النصف الأول من العام 2021

2021/11/14 | 19:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجه مديرعام تربية واسط، احمد شهاب، اليوم الاحد، بسحب يد إحدى معلمات مدرسة الوافدين المختلطة ويحليها إلى التحقيق بسبب استخدام العقاب البدني ضد إحدى تلميذات المدرسة.وذكر مكتبه الاعلامي في بيان، انه “بناءاً على مانشر في مواقع التواصل الاجتماعي هذا اليوم، فيما يتعلق بتعرض التلميذة حوراء علي وائل جازع الى الضرب من قبل احدى […]

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