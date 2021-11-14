الاعلام الأمني: اعتقال مبتز قام بمساومة عائلات مقابل عدم نشر مقاطع فيديو

2021/11/14 | 19:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني اعتقال أحد المتورطين بالابتزاز الالكتروني في محافظة البصرة.

الخلية أكدت في بيان لها ورود شكاوى من قبل المواطنين بخصوص متهم يمتلك موقعا الكترونيا على منصة التيك توك ينشر فيه مقاطع خاصة لتجمعات النساء في حفلات عقد القران والزفاف مبينة ان مفارز جهاز الأمن الوطني في البصرة تمكنت من نصب كمين محكم اسفر عن القاء القبض عليه في احدى احياء المحافظة وقامت بتدوين اقواله اصوليا حيث اعترف بالعديد من حالات الابتزاز والتهديد ومساومة عوائل الضحايا بمبالغ مالية مقابل عدم نشر المقاطع التي جمعها عبر استرجاع الملفات المحذوفة في الهواتف.

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