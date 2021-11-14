10 ملايين يورو فقط لصفقات برشلونة

2021/11/14 | 19:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

لن يكون لدى تشافي مدرب برشلونة، سوى أقل من 10 ملايين يورو، لإنفاقها على لاعبين جدد لتقوية الفريق عند فتح نافذة الانتقالات الشتوية في يناير 2022.

ويعاني برشلونة من فوضى مالية، مما أدى إلى مغادرة ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان جريزمان، النجوم البارزين في الآونة الأخيرة، مع إجبار العديد من النجوم الآخرين من أصحاب الدخل المرتفع على خفض الأجور.في ظل هذه الظروف، لم يكن تشافي يتوقع الكثير من الأموال للصفقات الجديدة، ووفقاً لموقع «إسبن»، فمن المقرر أن تكون القوة الشرائية للنادي أقل مما كان يعتقد في البداية.

وفي وقت سابق من هذا العام، قال الرئيس التنفيذي لبرشلونة فيران ريفرتر، إن المدرب الجديد، سيحصل على 20 مليون يورو فقط لإنفاقها، ولكن بسبب العقدين الجديدين مع انس وفاتي وبيدري، تم تخفيض هذا الرقم إلى النصف.

ويأتي ذلك بعدما خفض الدوري الإسباني بالفعل، سقف إنفاق النادي لهذا الموسم، بعد خسائر سنوية مالية متتالية، ومن أجل الامتثال للسقف، سيشدد برشلونة حزامه في يناير 2022.

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