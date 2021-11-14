2021/11/14 | 19:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ذي قار

كشف معاون مدير إحدى المدارس في محافظة ذي قار، اليوم الأحد، عن الخطوات التحفيزية التي اتخذتها إدارة مدرسته لاستقبال الطلبة في العام الدراسي الجديد وسط أجواء تحفيزية مناسبة للتلاميذ.

وقال معاون مدرسة السوق الابتدائية بقضاء سوق الشيوخ رزاق فارس لـ(بغداد اليوم) ان "الكادر التربوي والتدريسي في المدرسة قرر ان يستقبل التلاميذ هذا العام بشكل مغايير وذلك بغية تحفيز التلاميذ وخلق اجواء مناسبة تجعلهم يجدون راحتهم ومايحتاجونه ضمن الاجواء الدراسية ".

وأوضح "بصفتي معاون لمدير المدرسة وبمساعدة كل الزملاء قمنا بجمع مبالغ مالية بجهود ذاتية شخصية حيث قمنا بشراء المستلزمات الدراسية المطلوبة، من ثم تهيئة هذه الاشياء بصورة تبدو جميلة ، حتى تسر التلاميذ لاسيما الصغار منهم".

وأضاف "هيئنا كل الصفوف بهذه الطريقة وقمنا بعمل احتفال لاستقبال لكل التلاميذ، لاسيما وان هذا العام يعود دوام المدراس به حضوريا بعد توقف بسبب جائحة كورونا".

واختتم فارس حديثه ان "الجهود الذاتية والاعمال التطوعية لها تأثير خاص ، فهي تدل على الحرص والتفاني بالإضافة إلى إنها تخلق الامل والرغبة لدى المستهدف"، داعيا "جميع الزملاء للعمل على مثل هكذا مبادرات تشجيعية للطلبة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. مدرسة في ذي قار تستقبل الطلبة بطريقة استثنائية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. مدرسة في ذي قار تستقبل الطلبة بطريقة استثنائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).