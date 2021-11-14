شرطة واسط توضح بشأن وجود سيارة مفخخة في مركز المدينة

2021/11/14 | 19:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ واسط أوضحت مديرية شرطة واسط، اليوم الاحد، حقيقة الخبر المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود سيارة مفخخة في مركز المدينة”.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز”نسخة منه، انه “تناقلت عددا من مواقع التواصل الاجتماعي خبر عار عن الصحة حول وجود سيارة مفخخة”.وبينت أنه “بمساندة من قبل خبراء المتفجرات ومفارز …

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