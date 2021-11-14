اصابة ثلاثة اطفال بانفجار جسم غريب في قرية شمال بعقوبة

2021/11/14 | 19:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبةة / نينا / اصيب ثلاثة اطفال بانفجار جسم غريب شمال بعقوبة مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان ثلاثة اطفال اصيبوا بجروح متفاوته بانفجار جسم غريب اثناء عبثهم باسلاك شائكة خلفتها القوات الامريكية قرب قرية الشاخه بضواحي الخالص شمال بعقوبةواضاف ان المصابين تم نقلهم الى مستشفى قريب فيما فتحت الاجهزة الامنية تحقيقا بالحادث ./انتهى

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