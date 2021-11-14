2021/11/14 | 19:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ تأهل منتخب كرواتيا إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، عقب فوزه على ضيفه الروسي (1-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن الجولة العاشرة الأخيرة من التصفيات الأوروبية.وجاء هدف الفوز الوحيد لأصحاب الأرض بـ"نيران صديقة" سجله المدافع الروسي فيودور كودرياشوف خطأ في مرماه، عند الدقيقة 81 من عمر المباراة، التي جرت على ملعب "ماكسيمير ستاديون" في العاصمة زغرب، أمام أكثر من 30 ألف متفرج، وتحت أمطار غزيرة.وحسم منتخب كرواتيا صدارة المجموعة الثامنة لصالحه برصيد 23 نقطة، متجاوزا بفارق 3 نقاط نظيره الروسي، الذي سيضطر لخوض الملحق الأوروبي المؤهل.وفي ما يلي ترتيب النهائي للمجموعة الثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم، التي من المقرر أن تستضيفها قطر شتاء 2022 .1- كرواتيا 23 نقطة2- روسيا 20 نقطة3- سلوفاكيا 14 نقطة4- سلوفينيا 14 نقطة5- مالطا 5 نقاط6- قبرص 5 نقاط./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كرواتيا تنتزع من روسيا بطاقة التأهل إلى مونديال قطر 2022) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كرواتيا تنتزع من روسيا بطاقة التأهل إلى مونديال قطر 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).