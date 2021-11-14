2021/11/14 | 19:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نعت نقابة الفنانيين العراقيين، الأحد، الكاتب المسرحي فاروق محمد.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت النقابة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (14 تشرين الثاني 2021)، إنه "ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين وفاة الكاتب المسرحي فاروق محمد، والذي وافته المنية عن عمر يناهز الـ74 عاماً، إثر عجز في القلب".

وأبرز أعمال الراحل، هي كتابة أكثر من 35 مسلسلاً تاريخياً واجتماعياً، تم انتاجها عراقيا وعربيا، منها المسلسلات التاريخية: الاصمعي، أبي حنيفة، الشافعي، القلم والمحنة (ابن مقلة)، أبي تمام طائر الشعر، الزمن والغبار، المعري، الشعر ديوان العرب .

ومن المسلسلات التجتماعية: وينك ياجسر، قبل رحيل المواسم، حب وحرب، اسرار صغيرة، نفوس مهشمة، مواسم الحب، جذور واغصان، الهروب الى المجهول، أمنيات نسائية، الزمن والغبار، سيد البيت، الحرير ودائرة الشوك ، امال والآم

ومن مؤلفاته المسرحية:

بيت وخمس بيبان إخراج محسن العلي، كشخة ونفخه، الإنسان الطيب، ترنيمة الكرسي الهزاز إخراج عوني كرومي، الغائب إخراج عوني كرومي، ماتبقى من طروادة، القشه، ومسرحية الشاهد إخراج عزيز خيون قدمت في الجزائر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة مؤلف بيت وخمس بيبان الكاتب العراقي فاروق محمد) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة مؤلف بيت وخمس بيبان الكاتب العراقي فاروق محمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).