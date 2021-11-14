الفرصة الحقيقية و

2021/11/14 | 19:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في وقت تسعى ليبيا إلى طي صفحة عهد النظام السابق وسنوات الفوضى التي تلته، قدم سيف الإسلام القذافي الملاحق قضائيا محليا ومن المحكمة الجنائية الدولية ترشيحه للانتخابات الرئاسية، المقررة في نهاية الشهر المقبل.

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