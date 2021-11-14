2021/11/14 | 20:25 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد تشهد مهرجاناً يوم غد تُعرض فيه ملصقات لفنانين متعددين بمناسبة مئوية الدولة العراقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/14 | 20:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد تشهد مهرجاناً يوم غد تُعرض فيه ملصقات لفنانين متعددين بمناسبة مئوية الدولة العراقية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد تشهد مهرجاناً يوم غد تُعرض فيه ملصقات لفنانين متعددين بمناسبة مئوية الدولة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).