مقتل شخص وإصابة آخر في انفجار سيارة خارج مستشفى في ليفربول

2021/11/14 | 20:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحقق شرطة مكافحة الإرهاب في مقتل شخص وإصابة آخر، الأحد، عندما انفجرت سيارة خارج مستشفى ليفربول للنساء في شمال غرب إنجلترا.

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