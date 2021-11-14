2021/11/14 | 20:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت شركة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الأحد، عن حجم طائرات الناقل الوطني، فيما أكدت قرب تسلم 17 طائرة جديدة من طرازين.وقال المتحدث باسم الخطوط الجوية حسين جليل، في تصريح للوكالة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قريبا..



العراق يتسلم 17 طائرة جديدة من طرازين المركز الخبري الوطني.

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